காஷ்மீரில்.. சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதியின் தந்தை தேசியக்கொடி ஏற்றினார்.. வைரல் வீடியோ!

India

oi-Rayar A

ஜம்மு: இந்தியாவின் திருநாட்டின் 75-வது சுதந்திர தின விழா இன்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக்கொடியை ஏற்றிய பிரதமர் மோடி, நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார்.

மேலும் அனைத்து மாநில முதல்வர்களும் தேசியக்கொடி ஏற்றி மரியாதை செலுத்தினார்கள். அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிலையங்களிலும் நமது தேசியக்கொடி ஏற்றி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

75 ஆவது சுதந்திர தினவிழா: டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடியை ஏற்றினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி

English summary

The father of the terrorist who was shot dead in Kashmir carried the national flag. Burhan Wani was the terrorist commander