சிறுமி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்! மம்தாவின் சர்ச்சை கருத்து! முதல்வராக இருக்க தகுதி இல்லை என ஆவேசம்

கொல்கத்தா : மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக பேசியதாக முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி மீது புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், அவர் முதல்வர் பதவியில் நீடிக்க தகுதியில்லாதவர் என நிர்பயாவின் தாயார் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்க மாநிலம் நாடியா பகுதியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி பிரமுகர் ஒருவர் மகன் பிறந்தநாள் விழா ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.

இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் 14 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப் பட்டதாகவும் பின்னர் அவர் இறந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

Nirbhaya's mother has strongly criticized Chief Minister Mamata Banerjee for speaking out in support of the perpetrators of the gang-rape of a girl child in West Bengal, saying she was unfit to continue as chief minister.