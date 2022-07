'இளைஞரின் வயிற்றுக்குள் 63 ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள்'. . மிரண்டுபோன டாக்டர். . ராஜஸ்தானில் சம்பவம்!

India

oi-Mani Singh S

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வலியால் துடித்த இளைஞரின் வயிற்றில் இருந்து 63 ஒரு ரூயாய் நாணயங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவருக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர் இதைப்பார்த்து மிரண்டு போனார்.

ராஜஸ்தான் மநிலம் ஜோத்பூர் நகரில் உள்ள ஒரு பிரபலமான மருத்துவமனைக்கு கடந்த புதன்கிழமை இளைஞர் ஒருவர் கடுமையான வயிற்று வலி பிரச்சினையால் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

கடந்த 2 தினங்களாக தாங்க முடியாத வயிற்று வலியால் மிகவும் அவதிப்படுவதாக இளைஞரின் குடும்பத்தினர் மருத்துவரிடம் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவருக்கு ஸ்கேன் செய்து பார்த்தால் தான் என்ன பிரச்சினை என்று தெரியும் என்றனர்.

உதய்பூர் டெய்லர் கொலை.. குற்றவாளிகளுடன் தொடர்பா? பாஜக விளக்கம் அளிக்க ராஜஸ்தான் முதல்வர் கோரிக்கை

English summary

63 one rupee coins have been taken out of the stomach of a young man suffering from stomach pain in Rajasthan.