கிட்ட நெருங்கி வந்து பட்டுனு கேமராவை விழுங்கிய சுறா.. லைவாக தெரிந்த உடல் பாகங்கள்! நடுக்கடலில் ஷாக்!

India

oi-Vignesh Selvaraj

பெர்ன் : சுவிட்சர்லாந்துக்கு அருகில் இருக்கும் லிகுரியன் கடல் பகுதியில் சுறா மீன் ஒன்று ஆழ்கடலில் நீந்துபவரை தாக்க வந்து அவர் வைத்திருந்த கேமராவை விழுங்கியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொதுவாக சுறாமீன்கள் மனிதர்களை அதிகம் தாக்குவதில்லை. ஆனால், எளிதாக கிடைக்கும் இரை எனில் அதனை சுறாக்கள் விட்டுவிடுவதுமில்லை. இப்படியாகத்தான் மனிதனுக்கும் சுறாக்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்படுகிறது.

இந்நிலையில், லிகுரியன் கடலில் சுறா தான் விழுங்கிய கேமராவை மீண்டும் வெளியே துப்பியிருக்கிறது. இந்த சம்பவம் முழுவதும் வீடியோவாக பதிவாகியுள்ளது. இந்த வீடியோதான் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

A shark attacked a deep-sea diver in the Ligurian Sea near Switzerland, swallowed his camera and spat it out. Now the related video is spreading fast.