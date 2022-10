பாஜக - காங். மறைமுக கூட்டு.. பசு பராமரிப்புக்கு நாள்தோறும் ரூ.40 வழங்குவோம்.. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்!

India

ராஜ்கோட்: குஜராத் மாநிலத்தில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சியமைத்தால் பசு பராமரிப்புக்காக நாள்தோறும் ரூ.40 வழங்கப்படும் என்று டெல்லி முதலமைச்சரும், கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார்.

நடப்பாண்டு இறுதியில் குஜராத் மாநிலத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

ஆம் ஆத் மி கட்சி தரப்பில் டெல்லி, பஞ்சாப் மாநிலங்களை தொடர்ந்து குஜராத்திலும் ஆட்சியமைக்க திட்டமிட்டு வருகிறது. இதனால் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், தொடர்ந்து குஜராத் மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து வருகிறார்.

English summary

Delhi Chief Minister and party coordinator Arvind Kejriwal has announced that if the Aam Aadmi Party forms the government in Gujarat, Rs. 40 will be given daily for cow maintenance.