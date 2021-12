கோவாவில் மீண்டும் மமதா பானர்ஜி முகாம்.. கூட்டணி இல்லை என ஆம் ஆத்மி மறுப்பு!

India

oi-Mathivanan Maran

பனாஜி: கோவா சட்டசபை தேர்தல் குறித்து ஆலோசனை நடத்துவதற்காக மேற்கு வங்க முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மமதா பானர்ஜி இன்று மீண்டும் பனாஜி வருகை தந்தார். கோவா சட்டசபை தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி இல்லை என ஆம் ஆத்மி கட்சி அறிவித்துள்ளது.

கோவா சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. கோவாவில் ஆளும் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைக்க முயற்சிக்கிறது. பிரதான எதிர்க்கட்சியாக இருந்த காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள், நிர்வாகிகள், தலைவர்கள் பாஜகவுக்கும் திரிணாமுல் காங்கிரஸுக்கும் தாவிவிட்டனர்.

தற்போதைய நிலையில் கோவா சட்டசபையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மொத்தம் 3 எம்.எல்.ஏக்கள்தான் உள்ளனர். கோவாவில் காங்கிரஸின் இடத்தை கைப்பற்ற திரிணாமுல் காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் முயற்சிக்கின்றன.

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee today arrived at Goa Airport. She will be in the state on December 13 and 14, and will be meeting Goa TMC leaders.