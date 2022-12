உச்சகட்ட அச்சத்தில் உலக நாடுகள்! பீதிக்குள்ளாக்கும் கொரோனா பிஎஃப் 7! ஜப்பானில் இந்தனை பேர் பலியா?

International

oi-Rajkumar R

டோக்கியோ : உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு உச்சத்தில் இருந்தபோது கூட ஜப்பானில் 300 பேர் வரையே மரணம் அடைந்த நிலையில் தற்போது திடீரென, அந்த நாட்டில் ஒரே நாளில் சுமார் 420 பேர் கொரோனா காரணமாக உயர்ந்திருப்பது அந்த நாட்டை கதிகலங்க வைத்திருக்கிறது.

கடந்த ஒரு மாதமாக சிறிது சிறிதாக கொரோனா பாதிப்பு உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகரித்து வருகிறது. சீனா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், தென் கொரியா, பிரான்ஸ் இத்தாலி உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் அதிகரித்துள்ளதோடு பரவலானதும் அதிகரித்திருக்கிறது.

சீனாவில் மட்டும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் புதிய பாதிப்புகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து இருக்கிறது. கொரோனாவின் மாறுபட்ட வேரியன்டான ஓமைக்ரான் பிஎஃப் 7 காரணமாக சீனாவில் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Even when the corona virus was at its peak all over the world, while up to 300 people died in Japan, now suddenly, about 420 people have risen due to corona virus in that country in a single day.