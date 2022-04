என் கூட *....* இல்லைனா இன்னும் 20 பேர் வருவாங்க! 16 வயது சிறுமியை சிதைத்த ராணுவ வீரர்! பகீர் புகார்

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்பு கிராமமான உக்ரைனின் கெர்சன் கிராமத்தில் குடிபோதையில் ரஷ்ய ராணுவ வீரரால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட 16 வயது சிறுமியை தன்னுடன் படுக்கை பகிர்ந்து கொள்ளவிட்டால் மேலும் 20 பேரால் பலாத்காரம் செய்யப்படுவாய் என மிரட்டியதாக பகீர் குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்துள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடங்கி 60 நாட்களுக்கு மேல் ஆகியுள்ள நிலையில் அங்கு நிலைமை மிக தீவிரமாக மோசமாகி வருகிறது. போர் காரணமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் நாட்டைவிட்டு வெளியேறி உள்ளனர்.

உக்ரைன் படைகளின் தீவிர எதிர் தாக்குதல் காரணமாக தலைநகர் கீவ்வை இதுவரை ரஷ்ய ராணுவத்தினர் கைப்பற்ற முடியாத நிலையில் கிழக்கு உக்ரைன் பகுதிகளில் தாக்குதலை ரஷ்யப் படைகள் தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.

English summary

facing charges of threatening to rape a 16-year-old girl who was sexually abused by a drunken Russian soldier in the Russian-occupied village of Kerson in Ukraine if she did not share a bed with him.