என்னா வேகம்.. அதுவும் கேமராவை தூக்கிக்கிட்டு.. ஆனா தம்பி நீ ஓட வேண்டிய களம் வேறய்யா!

International

oi-Jaya Chitra

பீஜிங்: சீனாவில் நடந்த ஓட்டப்பந்தய போட்டியில் வீரர்களைவிட வேகமாக ஓடி, ஒளிப்பதிவாளர் அசத்திய வீடியோ சமூகவலைதளங்களில் அதிக கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

பொதுவாக விளையாட்டு போட்டிகளை ஒளிப்பதிவு செய்வது என்பது எளிதான காரியம் அல்ல. சரியான திட்டமிடல், சமயோஜிதபுத்தி, நல்ல தொழில்நுட்ப அறிவு, கடின உழைப்பு உள்பட பல்வேறு விஷயங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்தால் தான் விளையாட்டு போட்டிகளை நல்லபடியாக ஒளிப்பதிவு செய்ய முடியும்.

சென்னை நகைக்கடையில் 5 லட்சம் பணம் பறிப்பு.. 2 போலீஸ்காரர்கள் பணியிடை நீக்கம்

அதிலும் பைக் ரேஸ், கார் ரேஸ், கிரிக்கெட், கால்பந்து போன்ற விளையாட்டுகளை ஒளிப்பதிவு செய்து நேரலை செய்வது என்பது இமாலய பிரயத்தனம் தான்.

English summary

In a viral video which was taken at a sports event held at Datong University in northern China’s Shanxi province a college student took everyone by surprise when he outran the sprinters on the racetrack.