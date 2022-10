"கிரேன் மூலம் தூக்கி செல்லப்பட்ட கொரோனா நோயாளி".. பரவும் ஷாக் வீடியோ! சீனாவில் நடக்கும் கொடுமை!

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: சீனாவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நபரை கிரேன் மூலம் தூக்கி செல்கின்ற வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உலக நாடுகளை எல்லாம் உலுக்கி கடும் உயிரிழப்புகளையும் பொருளாதார பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்திய கொரோனா முதன் முதலாக சீனாவில் தான் கண்டறியப்பட்டது.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சீனாவின் உகான் நகரில் உள்ள மார்க்கெட் ஒன்றில் இருந்து முதன் முதலாக இந்த வைரஸ் பரவியாதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Video footage of a person infected with the coronavirus being lifted by a crane in China has created a sensation on the Internet.