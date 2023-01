11 மாத போர்.. 18 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பலி.. ரஷ்யா-உக்ரைன் போர்.. ஐநா அதிர்ச்சி தகவல்

International

கீவ்: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த ஆண்டு போர் தொடுத்த நிலையில் இந்த போர் தொடங்கி 11 மாதங்கள் முடிந்துள்ளது. போரினால் தற்போது வரை உயிரிழந்துள்ள பொதுமக்களின் எண்ணிக்கை குறித்து ஐநா வெளியிட்டிருக்கும் தகவல்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் மிகவும் பரபரப்பான சம்பவங்கள் நடந்தாலும் உலகம் முழுவதும் பேசுபொருளான சம்பவம் ரஷ்யா-உக்ரைன் போர்தான். 1990ல் சோவியத் ரஷ்யா உடைவதற்கு முன்னர் அப்போதைய அமெரிக்கா சோவியத்துடன் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொண்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி அமெரிக்கா கிழக்கு நோக்கி தனது நேட்டோ படைகளை விரிவுபடுத்தக்கூடாது என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஒப்பந்தம் மீறப்பட்டது.

1949ம் ஆண்டு நார்வே, ஐஸ்லாந்து, பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் இருந்த நேட்டோ 1952-1982 என 30 ஆண்டுகளில் ஸ்பெயின், ஜெர்மனி, துருக்கி என விரிவடைந்தது. அதன்பின்னர் 1990ம் ஆண்டு மட்டும் போலாந்து, பெலாரஸ், லாத்வியா, லிதுவேனியா, ஈஸ்டோனியா, ஹங்கேரி போன்ற நாடுகளில் தனது கிளையை பரப்பியது அமெரிக்காவின் நேட்டோ. கடைசியாக மீதமிருந்த செர்பியா, ருமானியா, பல்கேரியா, ஸ்லோவாக்கியா போன்ற நாடுகளை 2004-2009 வரை கைப்பற்றியது.

The United Nations has reported that more than 18,000 civilians have been killed in the 11 months since Russia launched a war on Ukraine last year.