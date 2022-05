உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை... பெண்களுக்கான புதிய கட்டுப்பாடு... ஆப்கன் அரசு பரபர உத்தரவு

International

oi-Nantha Kumar R

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சியை பிடித்த நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் என்ற பெயரில் பெண்களுக்கான ஒடுக்குமுறைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. தற்போது உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை பெண்களுக்கு புதிதாக கட்டுப்பாடு ஒன்றை தாலிபான் அரசு விதித்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் கடந்த ஆண்டு வெளியேறியது. இதையடுத்து தாலிபான்கள் உள்நாட்டு போரை துவக்கி ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றினர்.

2021 ஆகஸ்ட் முதல் ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. தாலிபான்கள் ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகின்றன.

English summary

The Taliban on Saturday imposed one of the harshest restrictions on Afghanistan's women since seizing power, ordering them to wear the all-covering burqa in public.