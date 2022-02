''கிட்னிய விக்கலன்னா என் பொண்ண விக்கணும்..'' - பட்டினியால் ஆப்கானிஸ்தானில் தொடரும் அவல நிலை!

International

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும், ஆப்கன் மக்கள் வறுமையால் வாடி வருகின்றனர். சிலர் வறுமையை வெல்ல உடல் உறுப்புகளை விற்று வருகிறார்கள் ஆப்கானிஸ்தான் மக்கள்.

தாலிபன்கள் ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்றியபின் மோசமடைந்து வரும் பொருளாதார நெருக்கடியால் குழந்தைகள் அல்லது உடல் உறுப்புகளை விற்கும் மோசமான நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

2001ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க படைகள், ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி புரிந்த தாலிபனை அதிகாரத்திலிருந்து நீக்கிய இரண்டு தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு, அமெரிக்கா மற்றும் தாலிபன்களுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தத்தைத் தொடர்ந்து, அந்த நாட்டில் இருந்து வெளிநாட்டுப் படைகள் விலகுவதாக அறிவித்தன.

English summary

As the Taliban take power in Afghanistan, the Afghan people are languishing in poverty. Some people in Afghanistan are selling body parts to overcome poverty.