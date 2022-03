தயவுசெய்து கிளம்புங்கள்.. உக்ரைனில் 9 மனிதாபிமான வழித்தடங்கள்.. மக்கள் வெளியேற ஏற்பாடு தீவிரம்..!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் நாட்டில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் மக்கள் பாதுகாப்பாக வெளியேறும் வகையில் மரியுபோல் நகரை தவிர ஒன்பது இடங்களில் மனிதாபிமான வழித்தடத்தை அமைக்க ரஷ்யாவுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டில் ரஷ்யா போர் தொடுத்து கிட்டத்தட்ட 30 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் இருதரப்பு ராணுவ துருப்புகளும் நவீன ஆயுதங்களுடன் உக்கிரமான போரில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

உக்ரைன் தலைநகர் கீவ்ஐ கைப்பற்றும் முயற்சியில் ரஷ்யாவுக்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் வடமேற்கு புறநகர் பகுதிகளான இர்பின் உள்ளிட்ட நகரங்களை கைப்பற்றியுள்ளன.

English summary

Ukraine has signed an agreement with Russia to set up humanitarian routes in nine places, except the city of Mariupol, so that people can leave safely as the war intensifies.