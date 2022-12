"பேராபத்து".. உச்சத்துக்கு செல்லும் கொரோனா பரவல்.. அனைத்து கட்டுப்பாடுகளையும் தூக்கியது சீனா

International

oi-Jackson Singh

பெய்ஜிங்: சீனாவில் ஒருபுறம் கொரோனா பரவல் உச்சத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் சூழலில், அந்நாட்டில் அமலில் இருக்கும் அனைத்து கொரோனா கட்டுப்பாடுகளும் நீக்கப்பட்டு வருவது உலக நாடுகள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சீனாவில் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்காக அங்குள்ள விமான நிலையங்களில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்த கட்டுப்பாடுகளை அந்நாட்டு அரசு நீக்கியிருக்கிறது.

இதனால் பழைய மாதிரியே சீனாவில் இருந்து உலக நாடுகள் அனைத்துக்கும் கொரோனா தொற்று பரவ அதிக வாய்ப்பிருப்பதாக நுண்ணுயிரி ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கின்றனர்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் மீண்டும் தொடங்கியது கொரோனா பரிசோதனை.. காய்ச்சல் இருந்தால் 'அட்மிட்'

English summary

On the one hand, in the context of the peak of the spread of corona virus in China, the removal of all the corona restrictions in force in the country has caused great fear among the countries of the world.