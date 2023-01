திருந்தவே இல்லை.. போர் பதற்றத்தின் நடுவே உதவப்போன தைவான்.. ஷாக் கொடுத்த சீனா.. கொடுமையின் உச்சம்

International

oi-Nantha Kumar R

பெய்ஜிங்: சீனா, தைவான் இடையே போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதற்கிடையே தான் சீனாவில் கொரோனாவால் ஏராளமானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு பலியாகி வரும் நிலையில் உதவி செய்ய தைவான் தயார் என கூறியுள்ளது. ஆனால் சீனா திருந்தாமல் உள்ள நிலையில் ்தன் அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மீண்டும் வன்மத்தை கக்கி உள்ளார்.

சீனாவில் கடந்த 2019ல் பரவ தொடங்கிய கொரோனா அடுத்த 2 ஆண்டுகளாக ஒட்டுமொத்த உலகையும் முடக்கி போட்டது. இதற்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல. இந்நிலையில் தான் கடந்த ஓராண்டாக கொரோனா பாதிப்பு என்பது சற்று குறைய தொடங்கியது. மக்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப தொடங்கினர்.

இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பு பரவ தொடங்கி உள்ளது. சீனாவில் ஓமிக்ரான் உருமாறிய பிஎப் 7 வகை வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது.

தேர்தல் வரப் போகுது- மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜகவுக்கு செம்ம ஷாக்.. மாஜி முதல்வர் உமாபாரதி கலகக் குரல்!

English summary

There is war tension between China and Taiwan. In the meantime, Taiwan has said that it is ready to help when many people are affected by the corona virus in China. But with China unmoved, its president Xi Jinping is once again lashing out.