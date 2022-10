பஹ்ரைனில் பக்கவாதத்தால் பரிதவித்த அரியலூர் பெண்.. சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்த அன்னை தமிழ் மன்றம்

International

oi-Nantha Kumar R

மனாமா: பஹ்ரைனில் வீட்டு வேலைக்கு சென்று 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய நிலையில் பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அரியலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பெண்ணை பஹ்ரைனில் உள்ள அன்னை தமிழ் மன்றத்தினர் விமானத்தில் சொந்த ஊர் அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை தாலுகா மணப்பத்தூரை சேர்ந்தவர் செல்வநாயகி. இவர் வீட்டு வேலை செய்வதற்காக பஹ்ரைன் நாட்டிற்கு சென்றார்.

10 ஆண்டுகளாக செல்வநாயகி பஹ்ரைனில் தங்கி வேலை செய்து வந்தார். குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அவர் தனது உடல் நலனை கருத்தில் கொள்ளாமல் வேலை செய்து வந்தார்.

English summary

A woman from Ariyalur district, who had suffered a stroke after working as a domestic worker in Bahrain for 10 years and was being treated at the hospital, has been sent to her home by the Annai Tamil Forum in Bahrain.