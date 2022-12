சீனாவால் மீண்டும் ஆபத்து? கொரோனாவின் புதிய வேரியண்ட்கள் வெளிப்படலாம்.. மருத்துவ நிபுணர்கள் அச்சம்

International

பீஜிங்: சீனாவில் ஒமிக்ரானின் புதிய வகை கொரோனாவான பிஎப் 7 வகை கொரோனா கட்டுக்கடங்காமல் பரவி வரும் நிலையில், அங்குள்ள மக்களுக்கு கொரோனாவுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பதால் புதிய வேரியண்ட்கள் வெளிப்படலாம் என்றும் அவை கொடிய வைரசாக இருக்கலாம் என்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

சீனாவில் ஒமிக்ரான் வகை கொரோனாவின் மாறுபாடு அடைந்த பிஎப் 7 வகை கொரோனா கட்டுக்கடங்காமல் பரவி வருகிறது.

அதுவும் நாள் ஒன்றுக்கு லட்சக்கணக்கானோருக்கு சீனாவில் கொரோனா பரவி வருவதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிடுகின்றன.

As Omicron's new strain of BF7 continues to spread uncontrollably in China, medical experts fear that new variants may emerge as the population's resistance to the virus is low, and they could be deadly viruses.