பாகிஸ்தான் வெட்கப்படனும்.. அடுத்த தலைமுறையாவது மன்னிப்பு கேட்கும்.. கொதித்த வங்கதேச அமைச்சர்

oi-Rajkumar R

டாக்கா : 1971ஆம் ஆண்டு விடுதலைப் போரின் போது 3 மில்லியன் அப்பாவி வங்கதேச குடிமக்களை கொன்றதற்காக மன்னிப்பு கேட்காததற்காக பாகிஸ்தான் வெட்கப்பட வேண்டும் என்று வங்கதேச வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்துல் மொமன் கூறியுள்ளார்.

மார்ச் 25, 1971 அன்று நள்ளிரவில் பாக்கிஸ்தான் துருப்புக்களால் முந்தைய கிழக்கு பாகிஸ்தானும் இப்போதுதைய வங்காளதேசத்தில் ஒடுக்குமுறை காரணமாக போர் வெடித்தது.

டிசம்பர் 16 அன்று போர் முடிவுக்கு வந்த நிலையில் பாகிஸ்தான் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதோடு, டாக்காவில் உள்ள இந்தியா உள்ளிட்ட நேச நாட்டுப் படைகளிடம் நிபந்தனையின்றி சரணடைந்தது.

English summary

Bangladeshi Foreign Minister Abdul Momen has said Pakistan should be ashamed of not apologizing for killing 3 million innocent Bangladeshi civilians during the 1971 war of liberation.