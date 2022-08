உக்ரைன்-ரஷ்யா போர்.. புதினுடன் கைகோர்க்கும் கிம் ஜாங் அன்.. ஒரு லட்சம் வீரர்களை அளிக்க திட்டம்!

International

oi-Mani Singh S

பியாங்க்யாங்: உக்ரைன் ரஷியா இடையே கடந்த 6 மாதமாக போர் நடந்துவரும் நிலையில், வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் அன் ரஷிய அதிபர் புதினுடன் கைகோர்த்து உக்ரைனை வீழ்த்த திட்டமிட்டுள்ளார்.

உக்ரைன் நாடு நேட்டோ கூட்டமைப்பில் சேருவதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த ரஷ்யா, கடந்த பிப்ரவரி மாத இறுதியில் அந்நாட்டின் மீது போர் தொடுத்தது.

உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையேயான போர் ஏறத்தாழ 6 மாதங்களாக நீடித்து வருகிறது. உக்ரைனை எளிதில் கைப்பற்றிவிடலாம் என்ற ரஷ்யாவின் கனவு பலிக்கவில்லை.

English summary

While the war between Ukraine and Russia has been going on for the past 6 months, North Korean President Kim Jong Un is planning to join hands with Russian President Putin to defeat Ukraine.