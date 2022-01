சபாஷ்.. பாகுபாடுகளுக்கு எதிரான பாலிசியில் "ஜாதியை" சேர்ந்த கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம்!

International

கலிபோர்னியா: மாணவர்கள் மீதான ஜாதிய வன்மம் அதிகரித்ததையடுத்து, பாகுபாடு எதிர்ப்புக் கொள்கையில் (non-discriminatory policy) ஜாதி என்பதையும், சேர்க்க கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம் தற்போது ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம் அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய பிரபலமான பல்கலைக்கழகம். 23 கேம்பஸ், 4.85 லட்சம் மாணவர்கள், 55 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ஆசிரியர்கள் என மிகப்பெரிய அளவில் இயங்கி வருகிறது.

கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் தொடர்ந்து மாணவர்கள் மீது சாதிய ரீதியிலான அடக்குமுறைகள் நடப்பதாக பல்கலைக்கழகத்துக்கு புகார் வந்தது. எனவே, மாணவர்களின் நலனைக் காக்கவும், அவர்களுக்கு அமைதியான சூழலை உருவாக்கவும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் முடிவெடுத்தது.

The University of California has now approved the inclusion of caste in the protected category in its anti-discrimination policy in the wake of increasing racial violence against students.