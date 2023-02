தேவையில்லாம பேசாதீங்க.. நாங்க அப்படி பண்ணல! 'உளவு' பலூன் விவகாரத்தில் சீனா கறார் விளக்கம்

சீனாவின் இந்த பலூன் அதிக உயரத்தில் பறப்பதால் சாதாரண வணிக விமானங்களுக்கு இதனால் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று கூறப்படுகிறது.

பெய்ஜிங்: அமெரிக்கா மீது சீனாவின் பலூன் பறந்து உளவு பார்த்ததாக பென்டகன் குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில், இதனை சீனா திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. சீனா எந்த நாட்டின் விதிமுறைகளையும் மீறவில்லை என்றும் கூறியுள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே தொடர்ந்து மோதல் போக்கு நீடித்து வந்த நிலையில், அமெரிக்க சபாநாயகர் கடந்த ஆண்டு திடீரென தைவானுக்கு சென்றிருந்தார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த சீன அரசு, அன்றைய தினமே ஜெட் விமானங்களை கொண்டு போர் பயிற்சியில் ஈடுபட தொடங்கியது. இந்த சம்பவம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான மோதல் போக்கை மேலும் கூர்மையாக்கியுள்ளது. இரு நாடுகளும் பரஸ்பரம் மாறி மாறி குற்றம்சாட்டிக்கொண்டன.

இந்நிலையில் நாளை(பிப்.05) அமெரிக்கா சார்பில் அதன் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஆண்டனி பிளங்கன் சீனாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருந்ததாக சொல்லப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலை திடீரென அமெரிக்க வான்வெளி பரப்பில் ஒரு பலூன் ஒன்று பறந்துக்கொண்டிருந்தது. இதனை ஆய்வு செய்த ராணுவம், இந்த பலூன் சீனாவினுடையது என்றும், தங்கள் நாட்டை உளவு பார்க்கவே இதனை அனுப்பியுள்ளதாகவும் குற்றம்சாட்டியது.

While the Pentagon has accused China of spying on the United States by flying a balloon, China has categorically denied this. China has also said it has not violated any country's regulations.