நேருக்கு நேர்.. கனடா பிரதமர் ஜஸ்ட்டினிடம் கோபத்தை கொப்பளித்த ஜி ஜின்பிங்.. ஜி20 மாநாட்டில் ஷாக்

ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியாவில் ஜி20 மாநாட்டில் கேமராக்களின் முன்னிலையில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், கனடா பிரதமர் ஜஸ்ட்டின் ட்ரூடோவிடம் கோபத்தை கொப்பளித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தற்போது இதுதொடர்பான வீடியோ இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

உலகளவில் பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் வளரும், வளர்ந்த நாடுகளின் கூட்டமைப்பில் ஒன்றாக ஜி20 அமைப்பு உள்ளது.

இதில் இந்தியா, அமெரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா, தென்ஆப்பிரிக்கா, துருக்கி, ஜப்பான், பிரான்ஸ், அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், கனடா, ஜெர்மனி, இந்தோனேசியா உள்பட 20 நாடுகள் உள்ளன.

English summary

Chinese President Xi Jinping lashed out at Canadian Prime Minister Justin Trudeau in front of cameras at the G20 summit in Indonesia, causing shock. Now the related video is spreading rapidly on the websites.