“இம்ரான் கான் எனும் நான்” கிரிக்கெட்டின் முதல் பந்து To அரசியலின் கடைசி பந்து வரை.. கடந்து வந்த பாதை

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : ஒரு வெற்றிகரமான கிரிக்கெட் வீரராக வலம் வந்து பல நாட்டு வீரர்களை தனது ஆட்டத்தால் கதிகலங்க வைத்த பாகிஸ்தான் ஆல்ரவுண்டர் இம்ரான் கான் , இன்று தனது சொந்த நாட்டில் அரசியல் விளையாட்டில் அவுட்டாகி உள்ளார்.

ஆக்ஸ்போர்டில் படித்தது முதல் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வரை இம்ரான் கடந்து வந்த பாதையை தற்போது பார்க்கலாம்.. இம்ரான் கான் நியாசி என முழு பெயர் கொண்ட இம்ரான் கானை 80'ஸ் கிட்ஸ்களும், 90'ஸ் கிட்ஸ்களும் அவ்வளவு சுலபமாக மறந்து விட முடியாது.

கபில்தேவ், கவாஸ்கர், சச்சின், பிரைன் லாரா, விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் போல் அந்த காலத்திலேயே கிரிக்கெட்டில் ஒரு கலக்கு கலக்கியவர். சுமார் இருபது ஆண்டுகாலம் அதாவது 1971 முதல் 1992 வரை பாகிஸ்தான் அணிக்காக ஆடிய இம்ரான் கான் அந்த கால கட்டத்தில் ஒரு தலை சிறந்த ஆல்ரவுண்டர்.

நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ரத்து செல்லுமா? - சிறப்பு அமர்வை அமைத்த பாகிஸ்தான் உச்சநீதிமன்றம்

English summary

Pakistan all-rounder Imran Khan, who emerged as a successful cricketer and wowed many nationals with his performances, is out of the political game in his home country today.