டெல்டா கொரோனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்கும்.. வேக்சின் போடாதவர்களை அதிகம் தாக்குகிறது.. WHO பகீர் தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

ஜெனீவா: டெல்டா கொரோனா வகை தற்போது சுமார் 100 நாடுகளுக்குப் பரவியுள்ளதாகவும் இந்த வகை கொரோனா வரும் காலங்களில் உலகில் டெல்டா கொரோனா ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா பாதிப்பு உச்சத்தில் இருந்தது. இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட டெல்டா வகை கொரோனா இதற்கு முக்கிய காரணம் எனச் சொல்லப்பட்டது.

இந்நிலையில், வரும் காலங்களில் உலகில் டெல்டா கொரோனா ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

உள்ளாட்சி தேர்தலில் தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி... பிரேமலதா விஜயகாந்த் என்ன சொல்கிறார்

English summary

WHO said the Delta variant of COVID-19 is now present in nearly 100 countries. WHO warned that the highly transmissible strain will become the dominant variant of the coronavirus in the coming months.