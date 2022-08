மணிப்பூரில் விஸ்வரூபம் எடுத்த இன மோதல்! போக்குவரத்து துண்டிப்பு.. 2 மாதங்களுக்கு 144 தடை.. பின்னணி

International

oi-Halley Karthik

இம்பால்: வகுப்புவாத பதற்றத்தையடுத்து மணிப்பூர் மாநிலம் முழுவதும் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மொபைல் இன்டர்நெட் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல 2 மாவட்டங்களுக்கு 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் நடந்த வன்முறையில் வாகனம் ஒன்று தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் மாநிலம் முழுவதும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில் மேற்குறிப்பிட்ட அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.

பள்ளத்தாக்கு மாவட்டம் முழுவதும் சுமார் 2 மாதங்களுக்கு இந்த 144 தடை உத்தரவு நீட்டிக்கப்படும் என்று மாவட்ட நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

தோண்ட தோண்ட சடலம்.. மணிப்பூர் மண்சரிவில் பலி எண்ணிக்கை 80 ஆக உயர்வு.. 50 பேர் கதி என்ன?

The District Magistrate of Bishnupur has also imposed prohibitory orders under Section 144 of the CrPC for a period of two months across the valley district beginning Saturday evening