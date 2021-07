ஆப்கானிஸ்தான்.. அதிரடியாக முன்னேறும் தாலிபான்களுக்கு முட்டுக் கட்டை போட ரெடியாகும் "தளபதிகள்"

International

oi-Veerakumar

காபூல்: அமெரிக்க படைகள் வாபஸ் பெறப்பட்ட பிறகு ஆப்கானிஸ்தானில் முக்கியமான பகுதிகள் தாலிபான்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வர ஆரம்பித்திருக்கின்றன. ஈரான் பாகிஸ்தான் மற்றும் தஜிகிஸ்தான் நாடுகளை ஒட்டியுள்ள எல்லைப்புற பகுதிகளை தாலிபான்கள் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இதன் மூலமாக தாலிபான்களுக்கு பண வரத்து அதிகரிக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரான் நாட்டு எல்லையிலுள்ள குவாலா என்ற பகுதியும் தற்போது தாலிபான்கள் வசம் வீழ்ந்துள்ள முக்கிய பகுதியாகும்.

இந்த செய்திகளில் மிக முக்கியமானதும் ஆச்சரியப்படத்தக்க தகவல் என்னவென்றால் மிகவும் வடக்கு தூரப் பகுதியாக படக்ஷான் மாகாணம் தாலிபான்களிடம் வீழ்ந்து விட்டது என்பதுதான். வடக்கு மண்டலத்தில் எப்போதுமே அமெரிக்க படைகள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தன. ஆனால் அது இப்போதுதான் வீழ ஆரம்பித்து இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

What are the challenges Taliban will face in Afghanistan: The only voice that can now be raised against the Taliban is the terrorist groups scattered throughout the country. They are already participants in various wars. They are opposed because the Taliban should not seize areas that they consider to be areas of domination.