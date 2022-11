இது புத்தர், காந்தியின் பூமி.. இந்திய ஜி20 மாநாட்டில் உலக அமைதி உறுதியாகும்..பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை

International

oi-Nantha Kumar R

ஜகார்த்தா: அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில் ஜி20 உச்சிமாநாடு நடைபெற உள்ள நிலையில்‛‛புத்தர், காந்தி வாழ்ந்த பூமியில் நடக்கும் ஜி20 மாநாட்டில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்கான வலுவான செய்திக்காக உறுதியேற்போம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது'' என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.

உலகில் உள்ள நாடுகள் பல்வேறு கூட்டமைப்புகளாக செயல்பட்டு வருகின்றன. இதன்மூலம் உள்நாட்டு, பிராந்திய பாதுகாப்பை நாடுகள் உறுதி செய்து வருகின்றன. அதேபால் வர்த்தகம் சார்ந்த உறவுகளையும் பலப்படுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில் தான் உலக பொருளாதாரத்தில் நிலவும் சிக்கல்களை களையும் வகையில் வளர்ச்சியடைந்த, வளரும் நாடுகளின் கூட்டமைப்பாக ஜி20 அமைப்பு உள்ளது.

உஷாரா இருக்கணும்.. பேரழிவை தந்த 2ம் உலகப்போர்.. ஜி20 மாநாட்டில் உலக நாடுகளை எச்சரித்த பிரதமர் மோடி

English summary

With the G20 summit to be held in India next year, Prime Minister Narendra Modi said, We hope that the G20 summit in the land where Buddha and Gandhi lived will commit to a strong message of peace.''