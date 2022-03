You ****.. உங்களை கல்லறைக்கு அனுப்பாமல் விட மாட்டேன்! கர்ஜித்த உக்ரைன் அதிபர்! காரணம் ஒரு குடும்பம்!

International

மாஸ்கோ: உக்ரைனில் போர் நடந்து வரும் நிலையில் உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கி கோபமாக கொடுத்த பேட்டி ஒன்று இணையம் முழுக்க வைரலாகி வருகிறது. அவர் முதல் முறை மிகவும் கோபமாக கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேட்டி அளித்து இருக்கிறார்.

உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கி முன்னாள் நடிகர். அதிலும் இவர் காமெடி நடிகர். நம் நாட்டில் வடிவேல் திடீரென பிரதமர் ஆனால் எப்படி இருக்கும்.. அப்படித்தான் இவர். ஆனால் ரஷ்ய போர் இவரை பிரதமர் என்பதையும் தாண்டி சூப்பர் ஹீரோ போல மாற்றி உள்ளது.

மேற்கு உலகமே கொண்டாடும் புதிய தலைவராக உக்ரைன் அதிபர் உருவெடுத்து இருக்கிறார். பொதுவாக மீடியா பேட்டிகளில் போருக்கு இடையிலும் அன்பாக பேச கூடியவர் செலன்ஸ்கி. ஆனால் இதே செலன்ஸ்கி இன்று காலை கொடுத்த பேட்டியில் ஆக்ரோஷமாக காணப்பட்டார். காரணம்.. ஒரு குடும்பம்.

English summary

Grave is the only place for them says Ukraine president Zelanskyy against Russian forces after an attack on a family.