தகதகன்னு ஜொலித்த சில்வர் பார்சல்.. ஆர்வமாய் திறந்த ஆபீசர்ஸ்.. கடைசியில் குப்பென வியர்த்து போய்.. ஐயோ

மெக்சிகோ: விமானங்களில் கூரியர் மூலமாக பல்வேறு பொருட்கள் கடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், மெக்சிகோ விமான நிலையத்திற்கு ஒரு பார்சல் வந்துள்ளது.. அந்த பார்சலை திறந்து பார்த்து அதிகாரிகள் அலறி அடித்து கொண்டு ஓடினார்கள்.. அப்படி என்னதான் இருந்தது அந்த பார்சலில்?

சர்வதேச அளவில் கடத்தல் அதிகம் நடைபெறும் பகுதிகளில் மெக்சிகோவும் ஒன்று. மெக்சிகோவிலிருந்து அதிகமான அளவில் போதை பொருட்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது. இதனை பெரும்பாலும் மனிதர்கள்தான் கடத்துகின்றனர். அயன் பட பாணியில் இந்த சம்பவம் நடைபெறும். ஆனால் சுங்க அதிகாரிகள் இதனை எளிதில் கண்டுபிடித்துவிடுவார்கள். இருப்பினும் கடத்தல் சம்பவங்கள் நின்றபாடில்லை.

இவ்வாறான கடத்தல் சம்பவங்கள் மற்ற விமான நிலைய அதிகாரிகள்தான் கண்டுபிடிப்பார்கள். ஆனால் இந்த பொருட்கள் மெக்சிகோவிலிருந்துதான் ஏற்றுமதியாகின்றன. எனவே மெக்சிகோ விமான நிலைய அதிகாரிகள் இந்த கடத்தல் சம்பவங்களுக்கு துணை போகிறார்கள் என்று தொடர் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகிறது. இந்நிலையில் மெக்சிகோவின் குவெரேடாரோ இன்டர்காண்டினென்டல் விமான நிலைய அதிகாரிகள் நேற்று ஒரு பார்சலை கைப்பற்றியிருக்கின்றனர்.

While various items are being smuggled through couriers on planes, the discovery of 4 human skulls at the Mexico airport has caused a great shock.