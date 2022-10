மர்ம சூட்கேஸில் வெடிகுண்டு? ‘பீதி’ - விரைந்து வந்த போலீசாருக்கு ஏமாற்றம்.. உள்ளே இருந்த 18+ டாய்ஸ்!

International

oi-Halley Karthik

டோக்கியோ: ஜப்பானில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்பட்டு சூட்கேசை பரிசோதனை செய்த காவல்துறையினருக்கு பெரும் ஏமாற்றம் மிஞ்சியிருக்கிறது.

மேலும், சூட்கேசை திறந்து பார்த்தபோது அதில் 'செக்ஸ் டாய்ஸ்' எனப்படும் வயது வந்தோர்களுக்கான விளையாட்டு பொருட்கள் இருந்துள்ளன.

இந்தச் சம்பவம் ஜப்பான் முழுவதும் பேசு பொருளாகியுள்ளது. இது தொடர்பான செய்திகளும் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Police in Japan have been left with a huge disappointment after examining a briefcase suspected of containing a bomb. Also, when the suitcase was opened, it contained adult toys called 'Sexus Toys'