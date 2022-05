இந்தியாவிடம் சீனா தோற்றுவிட்டது.. ஜனநாயக முறையில் மோடி சாதனை.. கொரோனா விஷயத்தில் புகழ்ந்த ஜோ பிடன்!

International

டோக்கியோ: ‛‛கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் விஷயத்தில் இந்தியாவை ஒப்பிடும்போது சீனா தோல்வியடைந்துள்ளது. மேலும் சர்வாதிகார போக்கில் செயல்படும் சீனா, ரஷ்யா நாடுகளுக்கு மத்தியில் ஜனநாயக முறையில் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம் என்பதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி எடுத்துரைத்துள்ளார்'' என அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் புகழ்ந்து பேசினார்.

இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா நாடுகள் இணைந்து குவாட் அமைப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த அமைப்பின் குவாட் உச்சிமாநாடு ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த மாநாட்டுக்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று முன்தினம் தனி விமானத்தில் டோக்கியோ சென்றார். அதேபோல் அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன், ஆஸ்திரேலியாவின் புதிய பிரதமர் அந்தோனி ஆல்பென்ஸ் ஆகியோரும் அங்கு சென்றனர்.

US President Joe Biden praised PM Modi for his handling of the Covid pandemic successfully has shown the world that democracies can deliver busted the myth that autocracies like China and Russia can handle the rapidly-changing world.