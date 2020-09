ஐநா பொதுச்சபையில்... இம்ரான் கான் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து... இந்திய பிரதிநிதி வெளிநடப்பு!!

World

oi-Dhana Lakshmi

ஜெனீவா: ஐநா பொதுச்சபையின் 75வது கூட்டத்தில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானின் பேச்சைக் கண்டித்து இந்தியப் பிரதிநிதி வெளிநடப்பு செய்தார்.

ஐநா பொதுச்சபையில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானின் பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ நேற்று ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. அப்போது, ''உள்நாட்டில் ஏற்பட்டு வரும் பிரச்சனைகளை மறைக்கும் நோக்கத்தில் இந்தியா கவனத்தை திசை திருப்பி வருகிறது. பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ராணுவத்தை திருப்பியுள்ளது. உலகம் முழுவதும் இருக்கும் முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுகின்றனர். மசூதிகள் அழிக்கப்படுகின்றன. கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி, மத துவேஷம் பரப்பப்பட்டு வருகிறது'' என்று பேசி இருந்தார். மேலும், ஜம்மு காஷ்மீர் குறித்து தனது பேச்சில் பேசி இருந்தார். இந்தியாவை மறைமுகமாக தாக்கி பேசி இருந்தார்.

இதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஐநாவுக்கான முதல் இந்திய செயலாளர் மிஜிதோ வினிடோ வெளிநடப்பு செய்தார்.

இதற்கு தனது ட்விட்டர் வாயிலாக ஐநாவுக்கான இந்திய நிரந்தர பிரதிநிதி டி.எஸ். திருமூர்த்தி கண்டனம் தெரிவித்து இருந்தார். தனது கண்டனத்தில், ''பாகிஸ்தான் பிரதமரின் அறிக்கை 75 வது ஐ.நா பொதுச் சபையில் ஒரு புதிய ராஜதந்திர குறையாக அமைந்துள்ளது. அவரது பேச்சில் முழுக்க பொய்யாக உள்ளது. தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் நடத்தி இருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. போர் குணத்தில் பேசியுள்ளார். தனது சொந்த நாட்டில் சிறுபான்மையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். எல்லையில் தீவிரவாதத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

#WATCH This is the same country that provides pensions for dreaded&listed terrorists out of State funds...We call upon Pak to vacate all those areas that it's in illegal occupation of: Mijito Vinito,First Secy,India Mission to UN exercises India's right of reply to Pak PM at UNGA pic.twitter.com/PiXDSZAYTJ