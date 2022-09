தெருக்களுக்கு வந்த சுறாக்கள்.. தூக்கி வீசப்படும் வீடுகள்.. புளோரிடாவை புரட்டிப் போடும் பயங்கர புயல்!

International

oi-Jackson Singh

புளோரிடா: அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தை 'லான்' புயல் துவம்சம் செய்து வருகிறது. புயலின் கோரத் தாண்டவத்தால் ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள் காற்றில் பறந்தும், வெள்ளத்தில் அடித்தும் செல்லப்படுகின்றன. மேலும், கடலில் உள்ள சுறாக்கள் தெருக்களிலும், சாலைகளிலும் மழை நீரில் அடித்து வரப்படுவதால் பெரும் அச்சுறுத்தலாக சூழல் அங்கு நிலவுகிறது.

இந்தியாவை போல அல்லாமல் அமெரிக்காவை அடிக்கடி புயலும், சூறாவளியும் தாக்குவது வழக்கம். புவியியல் அமைப்பு காரணமாக அந்நாட்டுக்கு இந்த பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. அதுவும் நம் நாட்டில் வீசும் புயல்களை போல இல்லாமல் மிக சக்திவாய்ந்த புயல்களே அமெரிக்காவை தாக்கும்.

அதேபோல, வீடுகளையும், கார்கள் போன்ற வாகனங்களையும் கூட வானுயர கொண்டு செல்லும் சூறாவளிகளும் அமெரிக்காவை ஆண்டுக்கு இரு முறையாவது தாக்கிவிடும்.

English summary

Most powerful Lan hurricane destroyed hundreds of houses in Florida. Many houses submerged in water and sharks can be seen swim in roads and streets.