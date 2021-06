மோசடி.. மகாத்மா காந்தி கொள்ளுப் பேத்திக்கு 7 வருடம் சிறை.. தென் ஆப்பிரிக்க நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

International

oi-Veerakumar

டர்பன்: மோசடி வழக்கில், மகாத்மா காந்தியின் கொள்ளுப் பேத்திக்கு 7 வருட சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது தென் ஆப்பிரிக்காவின் டர்பன் நகர நீதிமன்றம்.

மகாத்மா காந்தியின் பேத்தி எலா காந்தி. இவர் ஊர் அறிந்த மனித உரிமை ஆர்வலர். இவரது மகள் ஆஷிஷ் லதா ராம்கோபின். 2015ம் ஆண்டில் இவருக்கு எதிரான மோசடி வழக்கு ஒன்று டர்பன் நீதிமன்றத்தில் தொடங்கியது. தேசிய வழக்குரைஞர் ஆணையத்தின் (என்.பி.ஏ) பிரிகேடியர் ஹங்வானி முலாட்ஸி எதிர் தரப்பில் ஆஜராகி வாதிட்டார். இதில் நேற்று தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் இருந்து மூன்று கைத்தறி கன்டெய்னர்களை இறக்குமதி செய்வதாக பொய் தகவல் கூறி, போலி இன்வாய்ஸ் மற்றும் ஆவணங்களை வழங்கியுள்ளார் ராம்கோபின்.

English summary

A 56-year-old great-granddaughter of Mahatma Gandhi, who was accused in a six-million rand fraud and forgery case, has been sentenced to seven years in jail by a Durban court. Ashish Lata Ramgobin was found guilty by the court on Monday.