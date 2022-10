உலகக்கோப்பையின் மகத்தான கதை.. "1 ரன்னுக்காக நடந்த போராட்டம்" நெதர்லாந்து வீரருக்கு குவியும் பாராட்டு

International

oi-Yogeshwaran Moorthi

விக்டோரியா: இலங்கை அணிக்கு எதிராக நெதர்லாந்து அணியின் வான் டர் மெர்வ் நடத்திய போராட்டம் உலகக்கோப்பையின் மகத்தான கதைகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடர் முதல் நாளில் இருந்தே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. இலங்கை அணி நமிபியா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியை சந்தித்தாலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றிபெற்றது.

அதேபோல் நெதர்லாந்து அணியும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் நமிபியா ஆகிய அணிகளை வீழ்த்தி இருந்ததால், இலங்கை - நெதர்லாந்து அணிகள் மோதிய போட்டி ரசிகர்களிடையே சிறிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.'

முதலில் இலங்கை.. அடுத்தது வெஸ்ட் இண்டீஸ்.. டி20 உலகக்கோப்பையில் அசரடிக்கும்

English summary

Van Der Merwe who couldn't even run properly came as last man for Netherlan. He did whatever he can do to support Max ODowd. This turns into An incredible story of this World Cup.