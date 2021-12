ஆப்கனை பின்னோக்கி இழுத்துச் செல்லும் தாலிபான்கள்..மற்றொரு ஷாக் உத்தரவு! சமூக ஆர்வலர்கள் கொந்தளிப்பு

International

காபூல்: ஆப்கானைக் கைப்பற்றியுள்ள தாலிபான்கள் தொடர்ந்து பிற்போக்குத் தனமான உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்து வருவது சர்வதேச சமூக ஆர்வலர்களிடம் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆப்கனில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தாலிபான்கள் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளனர். கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதும் தாலிபான்கள் மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடித்தனர்.

இதுவரை தாலிபான் தலைமையை உலகின் பெரும்பாலான நாடுகள் அங்கீகரிக்கவில்லை. தாலிபான்கள் ஆட்சி எப்படி இருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்தே முடிவு எடுக்கப்படும் என சில நாடுகள் அறிவித்துள்ளன.

