திடீரென பல கிலோ எடையை இழந்த வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங்.. டய்ட் காரணமாக?இல்லை மோசமான உடல்நிலை பாதிப்பா?

International

oi-Vigneshkumar

பியோங்யாங்: சுமார் நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு முதல்முறையாகப் பொதுநிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள கிம் ஜாங்-உன் எடையை இழந்துள்ளது அவரது உடல்நிலை குறித்த சந்தேகங்களை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.

வடகொரியாவில் நடைபெற்று வரும் சர்வாதிகார ஆட்சியில் அதிபராக உள்ளனர் கிம் ஜாங்-உன். மர்மங்கள் நிறைந்த நபராகவே கிம் ஜாங்-உன் அறியப்படுகிறார்.

8 அடி ராஜநாகம்கூட இவருக்கு ஜுஜுபி தான்.. லாவகமாக பாம்பு பிடித்து அசத்தும் ஒடிசா பெண்!

தனக்குப் பிடிக்காத நபர்களை எவ்வித விசாரணையும் இன்றி கொல்வது, நாட்டு மக்களை மிக மோசமான நிலையில் வைத்திருப்பது என அவர் மீது சர்வதேச நாடுகள் மத்தியில் மிகக் கடுமையான விமர்சனங்கள் உள்ளன.

English summary

North Korean dictator Kim Jong-un's slimmer look has triggered speculations about his health conditions. Photographs that have emerged online show a thinner Kim Jong-un as against his images in 2020.