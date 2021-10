புடின் வலது கரத்தோடு போலி நிறுவனங்களின் 'தாத்தா' பிரிக்ஸ் நடத்திய சந்திப்பு: பண்டோரா ஆவணத்தில் பகீர்

International

oi-Veerakumar

மாஸ்கோ: பிப்ரவரி மாதம், ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் மிகவும் குளிரான காலங்களில் ஒன்றாகும். அப்போதுதான் 2015ம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலிய அக்கவுண்டன்ட் கிரேம் பிரிக்ஸ் அங்கே சென்று சேர்ந்தார். அங்கு அவர் ஹெர்மன் கிரெஃப்புடன் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சந்திப்பு நிகழ்த்தினார்.

ஹெர்மன் கிரெஃப் வேறு யாருமல்ல, ரஷ்யாவின் மிகப்பெரிய வங்கியான SberBank இன் தலைவராகவும், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினின் நெருங்கிய கூட்டாளியாகவும் இருந்தவர்.

ஒருமுறை அவருடைய அமைச்சரகத்திலும் பணியாற்றினார். இந்த நிலையில்தான், தனது பெரும் செல்வத்தைப் பாதுகாக்க கிரெஃப்புக்கு பிரிக்ஸின் உதவி தேவைப்பட்டது.

English summary

Pandora paper: One of the world’s biggest data leaks has exposed how an Australian accountant Graeme Briggs made a fortune keeping his clients’ secrets away from prying eyes.