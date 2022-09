டோக்கியோ வந்துட்டேன்.. மோடி ட்வீட்! ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் அபே நினைவு நிகழ்வில் பங்கேற்கிறார்

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டோக்கியோ: ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபே கடந்த ஜூலை மாதம் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் அவரது நினைவு நிகழ்வில் பங்கேற்க அந்நாட்டு தலைநகர் டோக்கியோவுக்கு சென்றடைந்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

ஜப்பான் நாட்டின் பிரதமராக இருந்தவர் ஷின்சோ அபே. தன்னுடைய பதவி காலத்தில் இந்தியாவுக்கு பல முறை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் கலந்துகொள்வதற்காக வருகை தந்தவர்.

இந்தியாவில் புல்லட் ரயில் உட்பட பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து திட்டங்களுக்காக இவரது ஆட்சி காலத்தில் பல கோடி மதிப்பில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi arrived in the Japan capital Tokyo to participate in the memorial event of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe who was shot dead last July.