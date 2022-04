உக்ரைனில் இடைவிடாத போர்.. ”காட்டுமிராண்டித் தனமான சண்டை” புடினை மறைமுகமாக விமர்சித்த போப் பிரான்சிஸ்

International

வாட்டிகன் : சூரியன் உதிக்கும் தேசத்திலிருந்து இப்போது போரின் இருண்ட நிழல்கள் பரவியுள்ளன எனவும், தேசியவாத நலன்களுக்காக சில வல்லமையாளர்கள் மோதல்களைத் தூண்டிவிடுகிறார்கள் என ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினை போப் பிரான்சிஸ் மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினின் போர்ப் பிரகடனத்தைத் தொடர்ந்து ரஷ்யா ராணுவம் கடந்த சுமார் 38 நாட்களுக்கு முன்னர் உக்ரைனில் தாக்குதலை தொடங்கியது.

பிப்ரவரி 24 அன்று உக்ரைன் மீது தரை, வான் மற்றும் கடல் என மும்முனைகளில் தனது படையெடுப்பைத் தொடங்கிய நிலையில் பல கட்டிடங்கள் தரை மட்டமாக்கப்பட்டுள்ளதோடு மக்கள் அகதிகளாக வெளியேறி வருகின்றனர்.

English summary

Pope Francis has indirectly criticized Russian President Vladimir Putin, saying that the dark shadows of war are now spreading from the land of the rising sun and that some powerful people are inciting conflict for nationalist interests.