'ஆள விடுங்கடா சாமி'!..இனி இங்க இருக்க முடியாது.. ரஷியாவில் இருந்து தெறித்து ஓடும் ஆண்கள்.. என்னாச்சு

மாஸ்கோ: உக்ரைன் நாட்டுக்கு எதிராக ரஷியா போர் தொடுத்துவரும் நிலையில், அந்நாட்டின் மீதான போரில் பங்கேற்பதற்கு ரஷியா 3 லட்சம் பேரை திரட்ட முடிவெடுத்துள்ளது. இதில் போரில் பங்கேற்க பயந்து போய் ரஷியாவை சேர்ந்த ஆண்கள் பலரும் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி வருகின்றனர்.

மேற்கத்திய நாடுகளின் நோட்டோ அமைப்பில் சேர்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ரஷியா அந்நாட்டின் மீது போர் தொடுத்தது.

உக்ரைன் நாட்டின் பல்வேறு இடங்களை ரஷியா கைப்பற்றினாலும் இன்னும் முழுமையாக உக்ரைன் நாட்டை ரஷியாவால் கைப்பற்ற முடியவில்லை.

As Russia is waging a war against Ukraine, Russia has decided to mobilize 300,000 people to participate in the war against the country. Many men from Russia are fleeing the country because they are afraid to participate in the war.