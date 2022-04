பின்வாங்க வாய்ப்பே இல்லை! உக்ரைன் போர் "உன்னதமான" நோக்கங்களை ரஷ்யா அடையும்! விளாடிமிர் புடின் உறுதி

International

oi-Rajkumar R

மாஸ்கோ : உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பு அதன் "உன்னதமான" நோக்கங்களை அடையும் என்றும், ரஷ்ய மொழி பேசும் டான்பாஸ் பகுதியைப் பாதுகாக்கும் முயற்சியில் படையெடுப்பைத் தொடங்குவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை என ரஷ்ய அதிபர் விளடிமிர் புடின் கூறியுள்ளார்.

நேட்டொ மற்றும் டான்பாஸ் பகுதிகளை காரணம் காட்டி உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா ராணுவம் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் போரை தொடங்கிய நிலையில், 45 நாட்களுக்கும் மேலாக போர் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

உக்ரைன் மீது உடனான ரஷ்யாவின் போரால் உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து சுமார் 45 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வெளியேறி அண்டை நாடுகளில் அகதிகளாக குடியேறி வருகின்றனர். இதனால் அங்கு நிலைமை நாளுக்கு நாள் மோசமாகி வருகிறது

English summary

Russian President Vladimir Putin has said that Russia's invasion of Ukraine will achieve its noble" aims and that there is no other option but to launch an invasion in an effort to protect the Russian-speaking Donbass region.