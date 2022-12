உக்ரைன் பெண்களை பலாத்காரம் செய்யுங்கள்.. மிலிட்டரி கணவனுக்கு ரஷ்ய பெண் "உத்தரவு"

International

oi-Halley Karthik

கீவ்: ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் நடைபெற்று வரும் சூழலில் போருக்கு சென்றுள்ள தனது

கணவனிடம், "உக்ரைன் பெண்களை பார்த்தால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய வேண்டும்"

என்று இளம்பெண் ஒருவர் கூறியிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது இந்த பெண் உலக அளவில் சர்வதேச அளவில் 'தேடப்படும் நபர்' பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் தொடங்கிய இப்போர் தற்போது வரை நீடித்து வருகிறது.

இதில் இருதரப்பிலும் சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. தொடக்கத்தில் ரஷ்யா கடுமையான தாக்குதல் நடத்திய நிலையில், தற்போது அமெரிக்கா உதவியால் உக்ரைன் உக்கிரமடைந்திருக்கிறது.

இதற்கிடையில் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடனை நேரில் சந்தித்து உரையாற்றினார். 300 நாட்களுக்கும் மேல் எங்கேயும் போகாமல் உக்ரைனில் இருந்தவர் திடீரென அமெரிக்கா விஜயம் செய்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

In the context of Russia-Ukraine war, a young woman said to her husband who went to war, "If you see the women of Ukraine, you will have to rape" it has caused a great shock. The woman is currently on the international 'wanted person' list.