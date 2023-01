ட்ரம்ப் மாடல்.. பிரேசிலில் வன்முறை! முன்னாள் அதிபர் போல்சனாரோவுக்கு செக் - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

International

oi-Halley Karthik

பிரேசிலியா: பிரேசிலில் புதியதாக பதவியேற்ற இடதுசாரி அதிபருக்கு எதிராக முன்னாள் அதிபர் ஜெய்ர் போல்சனாரோவின் ஆதரவாளர்கள் நடத்திய போராட்டங்கள் சர்வதேச அளவில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவதில் தற்போது விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் இந்த விசாரணையில் ஜெய்ர் போல்சனாரோவையும் இணைக்க நீதிமன்றம் முடிவெடுத்திருக்கிறது.

சர்வதேச நாடுகளில் தேர்தல்கள் மூலம் ஜனநாயக ஆட்சி நடைபெற்று வருவதாக சொல்லப்பட்டாலும், பல வளர்ந்த நாடுகளே இந்த ஜனநாயக அமைப்பை சரியாக கடைப்பிடிக்காமல் இதனை எதிர்த்து வருகின்றன. கடந்த 2020ம் ஆண்டு நடைபெற்ற அமெரிக்க தேர்தலில் ட்ரம் தோல்வியடைந் நிலையில், ஜோ பைடன் ஆட்சியை கைப்பற்றினார். ஆனால் ட்ரம்பின் ஆதரவாளர்கள் பலர் ஜோ பைடனுக்கு எதிராக கடுமையான போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர்.

இந்த போராட்டம் வன்முறையாக மாறி வெள்ளை மாளிகை வரை தாக்கப்பட்டது. இது சர்வதேச அளவில் கடும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்நிலையில், தற்போது பிரேசிலில் இதேபோல வன்முறை சம்பவம் கடந்த 8ம் தேதி நடைபெற்றுள்ளது. கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் அப்போதைய வலதுசாரி அதிபரி ஜெய்ர் பொல்சனாரோ 49.1% வாக்குகள் பெற்று தோல்வியடைந்தார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட இடதுசாரி வேட்பளார் லுலா டா சில்வா 50.9% வாக்குகளுடன் வெற்றி பெற்றார்.

English summary

Protests by supporters of former president Jair Bolsonaro against the newly elected left-wing president in Brazil have sparked international outrage. The investigation in this incident is now intensified. In this case, the court has decided to join Jair Bolsonaro in this investigation.