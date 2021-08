நம்புங்கய்யா.. ஓடி ஒளியாதீங்க.. பொருளாதார நிபுணர்களிடம் கெஞ்சும் தாலிபான் தலைகள்!

International

oi-Shyamsundar I

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் பல்வேறு நிதித்துறை அரசு ஊழியர்கள், பொருளாதார நிபுணர்களை பணிக்கு திரும்பும்படி தாலிபான்கள் கெஞ்சி வருகிறார்கள். இவர்கள் இன்றி நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் எல்லோரையும் உடனே பணிக்கு திரும்பும்படி தாலிபான்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தானின் மத்திய நிதித்துறை அமைச்சகத்தில் முக்கிய அதிகாரியாக பணியாற்றி வருபவர் அஷ்ரப் ஹைதாரி. அங்கு தாலிபான்கள் ஆட்சியை பிடித்ததும் அரசு அலுவலர்கள் பலரிடையே அச்சம் நிலவியது. முந்தைய அரசில் வேலை பார்த்த காரணத்தால் எங்கே தங்களுக்கு சிக்கல் ஏற்படுமோ, தங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் நிலவி வந்தது. இதனால் அரசு ஊழியர்கள் பலர் தலைமறைவானார்கள், பலர் தங்கள் வீட்டிலேயே முடங்கினார்கள்.

அஷ்ரப் ஹைதாரியும் தாலிபான்களுக்கு பயந்து தனது வீட்டிலேயே முடங்கிவிட்டார். அங்கு தாலிபான்கள் வென்ற நாளில் இருந்து இவர் நிதித்துறை அலுவலகம் பக்கமே செல்லவில்லை.

தாலிபன்களிடம் இருந்து அஷ்ரப் கனி தப்புவதற்கு எமிரேட்ஸை தேர்வு செய்தது ஏன்?

English summary

Taliban calls finance experts and officials to come back to their offices and do their jobs to run the country again as usual.