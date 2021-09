மசூத் வீட்டிற்கு உள்ளேயே நுழைந்த தாலிபான்.. கைப்பற்றப்பட்ட கொரில்லா ராஜ்ஜியம்?.. ஆப்கானில் பரபரப்பு!

International

oi-Shyamsundar I

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் பஞ்சசீர் மலை பகுதியை கைப்பற்றி உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. அங்கு இருக்கும் கொரில்லா படையின் தலைவரான அஹமது மசூத் வீட்டை தாலிபான்கள் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் தாலிபான்கள் இன்னும் பஞ்சசீர் மலையை கைப்பற்றவில்லை என்று பஞ்சசீர் மலை கொரில்லா படைகள் தெரிவித்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானின் வடக்கு பகுதியில் இருக்கும் மலை தொடரில் பஞ்சசீர் மலை பகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு 2 லட்சம் மக்கள் வசித்து வருகிறார்கள். காபூலில் 90 மைல்கல்கள் தொலைவில் இந்த பஞ்சசீர் மலை பகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு இருக்கும் நார்தன் அலியன்ஸ் கொரில்லா படையினர் தாலிபான்களுக்கு எதிராக போராடி வருகிறார்கள்.

கடந்த மூன்று வாரமாக நார்தன் அலியன்ஸ் கொரில்லா படையினர் தாலிபான் படைக்கு எதிராக கடுமையாக போராடி வருகின்றனர். கடந்த வாரம் நடந்த மோதலில் தாலிபான் படையினர் 600 பேரை கொன்றதாக கொரில்லா படையினர் தெரிவித்து இருந்தனர்.

ஆப்கான்: பஞ்சசீர் பகுதிக்காக தீவிர யுத்தம்- 700 தாலிபான்களை கொன்றதாக வடக்கு படைகள் பகீர் அறிவிப்பு!

English summary

Taliban claims it has taken over the Panjshir: Northern Alliance says the fight is still on in the territory.