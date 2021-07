ஆப்கானில் தாலிபான் ஆட்டம்.. நட்பு நாடுகளை கைவிட்ட அமெரிக்கா.. கஷ்டப்பட்டு மீட்ட இந்தியா.. பின்னணி!

International

காபுல்: ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகளை அதிபர் பிடன் அவசர அவசரமாக வெளியேற்றி வருகிறார். அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகளுக்கு இது பெரிய அதிர்ச்சியை, ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளது.

"ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்கா வெளியேறிவிட்டது.. இனி தாலிபான் அங்கு வென்று விடுமா?" என்று அமெரிக்க அதிபர் பிடனை பார்த்து செய்தியாளர் ஒருவர் வெள்ளை மாளிகையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் கேள்வி எழுப்பி இருந்தார். இதற்கு பதில் அளித்த பிடன், தாலிபான் வென்றுவிடும் என்று நான் கூற மாட்டேன்.

நாங்கள் ஆப்கான் படைகளுக்கு பயிற்சி அளித்து இருக்கிறோம். ஆப்கான் ராணுவம் மிகவும் வலிமையான ராணுவங்களில் ஒன்று என்று குறிப்பிட்டார்.

