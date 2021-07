தாலிபான் கெடுபிடி ஆரம்பம்.. பெண்கள் கடைக்கு போக, ஆண்கள் ஷேவ் செய்ய தடை.. ஆப்கனில் திரும்பும் வரலாறு!

International

காபூல்: இரண்டு தசாப்த கால யுத்தத்தைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 31ம் தேதிக்குள்ளாக அமெரிக்க படைகள் மொத்தமாக ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து, வெளியேற தயாராகி வரும் நிலையில், தாலிபான்கள் நாடு முழுவதும் பல பகுதிகளை கைப்பற்ற ஆரம்பித்துள்ளனர்.

ஈரான், பாகிஸ்தான் என பல நாட்டு எல்லைகளிலுள்ள முக்கிய பிராந்தியங்கள் அடுத்தடுத்து தாலிபான்கள் வசம் வீழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன.

தாலிபான்கள் ஆப்கானிய அரசை மீண்டும் கைப்பற்றி இப்போதுள்ள அரசை தூக்கியெறிவார்கள் என்ற கவலை அங்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

This is how Taliban ruled in Afghanistan from 1996 to 2001: The Taliban implemented a strict administration of justice after consolidating their control. Murderers and prostitutes were publicly hanged. For theft offenses, the limbs were removed. Men were forced to grow beards, and women were ordered to wear a burqa that covered body parts from head to toe. Women were also denied the right to work. Although men had a little more freedom, they were forced to attend prayers and wear only traditional clothing. Also, the Taliban were ordered not to enjoy music. TV and cinema were banned and the education of girls over the age of 10 was banned.