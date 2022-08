புதினுக்கு நெருக்கமானவருக்கு வைத்த குறி.. மிஸ் ஆகி மகள் பலி.. உக்ரைன் தீவிரவாதிகள் தான் காரணமா?

International

மாஸ்கோ: உக்ரைன் தீவிரவாதிகள் ரஷ்யா அதிபர் புதினுக்கு நெருக்கமானவரை குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்தியதாகவும், ஆனால் இந்த தாக்குதல் மிஸ் ஆகி அவரது மகள் பலியாகியுள்ளார் என்றும் டொனெட்ஸ்க் பிராந்தியத்தின் தலைவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

உக்ரைன் நேட்டோ அமைப்பில் சேருவதற் குகடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த ரஷ்யா, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அந்நாட்டின் மீது போர் தொடுத்தது.

உக்ரைன்- ரஷ்யா இடையேயான போர் 6 மாதங்களை கடந்து தொடர்ந்து நீடித்துக்கொண்டே செல்கிறது.

